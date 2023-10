Ethiktag in Krefeld Über ethische Konflikte beim Sterben

Ältere Muslime haben oft eine eigene Art, sich auf den Tod vorzubereiten. Wenn sie gläubig sind, reden sie ungern oder gar nicht über eine systematische Vorbereitung auf den Tod, wie es im Hospiz üblich ist. Der Respekt vor göttlicher Vorsehung ist groß, so dass sie das Gefühl haben, ihrem Gott und Herrn ins Handwerk zu pfuschen, wenn sie ihr Sterben von anderen begleiten lassen. So kommt es immer wieder vor, dass Muslime sehr still ihrem Tod entgegensehen. Diese Sprachlosigkeit wiederum stellt die Hospizmitarbeiter vor ethische Herausforderungen: Wie sehr darf man jemanden bedrängen zu reden? Wann kippt die Einladung zum Reden in einen für den Gast belastenden Druck? Ist Schweigen, wenn der Tod naht, erlaubt oder geboten? Das sind nur einige Fragen, die beim elften Ethiktag im Helios-Klinikum eine Rolle spielen können. Der Tag ist am 18. Oktober und wird diesmal mit dem Hospiz zusammen veranstaltet. Titel: „Alter(-n) im Krankenhaus. Ethische Fragestellungen zum letzten Lebensabschnitt.“ Eingeladen ist jeder, der sich für das Thema interessiert.