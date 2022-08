Medizinische Expertise : Helios-Chefarzt urteilt über alkoholfreie Biere für Sportler

Krefeld In der Suchtprävention wird der Trend, alkoholfreies Bier als Durstlöscher zu nehmen, kritisch gesehen. In Maßen genossen sieht der Sportmediziner für Aktive keine Probleme.

Am Freitag ist der internationale tag des Bieres. Rund 100 Liter werden in Deutschland pro Kopf im Jahr durchschnittlich getrunken. Hersteller preisen die alkoholfreie Variante als isotonisches Sportgetränk an. Martin Wazinski, Chefarzt der Sportmedizin im Helios St. Josefshospital Uerdingen und Mannschaftsarzt der Krefeld-Pinguine, weiß es genau: Nach dem Reinheitsgebot von 1516 werde Bier auch heute noch nur aus den vier Zutaten Wasser, Hopfen, Malz und Hefe gebraut. Für die Herstellung von Malz würden spezielle Getreidesorten eingesetzt, meist Gerste, weshalb Bier sowohl Kohlenhydrate als auch Vitamine und Mineralstoffe enthalte. Insbesondere die sportfreundlichen B-Vitamine seien im Bier vorhanden. Zudem weise Bier ein günstiges Verhältnis von Kalium zu Natrium auf und sei leicht hypotonisch, das heiße, die enthaltenen Nährstoffe können schnell vom Körper aufgenommen werden, berichtet der Mediziner.