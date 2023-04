Krefelderin schreibt für bedeutendste Fachzeitschrift der Welt Helios-Ärztin hat Erfolg mit Krebsforschung

Mit der weltweit größten Studie zur Entstehung von Krebs bei Fanconi-Anämie hat sich die Krefelder Helios-Ärztin Eunike Velleuer in der Fachzeitschrift „Nature“ platzieren können. Die Zeitschrift gehört mit „Science“ und „Cell“ zu den bedeutendsten Fachzeitschriften der Welt – wer in „Nature“ veröffentlicht, hat es als Forscher geschafft. Die Forschung an der Fanconi-Anämie ist auch Grundlagenforschung: „Es geht darum, besser zu verstehen, wie Krebs entsteht“, sagt Velleuer, die Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunktbezeichnung Kinder-Hämatologie und Onkologie ist.