Drei Auszeichnungen für Uerdinger Intitiativen : Erstmals Heimatpreis verliehen

Krefeld Geehrt wurden der Uerdinger Heimatbund, die „Freischwimmer“ und die Flachsmarkt-Initiative.

In den Becken gab es kein Wasser mehr, der Putz bröckelte von den Wänden, die meisten Krefelder haben ihr altes Stadtbad längst aufgegeben. Vor zwei Jahren hatte Marcel Beging die Idee, aus dem verfallenden Gebäude etwas Neues zu schaffen. „Zuerst war es nur eine Schnapslaune, aber nach und nach haben wir immer mehr Unterstützer bekommen und sind heute schon 185 ehrenamtliche Mithelfer“, erzählt er. Krefelder haben nun die Möglichkeit, den Ort aktiv mitzugestalten. Dafür hat der Verein „Freischwimmer“ den dritten Platz des „Heimat-Preises 2019“ gewonnen. Diesen hat die Stadt Krefeld jetzt erstmals an ehrenamtliche Bürger, Vereine und Initiativen verliehen. Geehrt werden Bürger und Initiativen, die sich in Krefeld besonders engagieren und ihre Heimat aktiv mitgestalten. „Das Stadtbad ist ein märchenhafter Ort“, erklärte Oberbürgermeister Frank Meyer bei der Preisverleihung im historischen Saal im Rathaus. „Die Freischwimmer haben es aus einem Dornröschenschlaf wachgeküsst. Doch es gibt noch viel zu küssen in Zukunft.“ Um weitere Ideen im Stadtbad zu unterstützen, erhält der Verein ein Preisgeld von 2.500 Euro.