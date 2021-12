Corona-Impfungen in Krefeld : Hautärzte bauen Booster-Zentrum auf

Dr. Ulrich Koch (l.)und Roman Bastian geben auch am Wochenende die Impfspritze. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In Uerdingen haben Hautärzte und Apotheker ein Zentrum für Booster-Impfungen aus dem Boden gestampft. Auch am Wochenende ist das in privater Initiative entstandene Booster-Zentrum geöffnet - nicht nur für Uerdinger.