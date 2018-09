Krefeld: Hauskauf in Linn - zwei junge Familien werden von Verwaltung schlecht beraten

Ärger mit Verwaltung : Familien fühlen sich bei Hauskauf von Stadt Krefeld ausgebootet

Krefeld Für zwei junge Krefelder Familien ist der Traum vom eigenen Haus geplatzt: Nach der Beurkundung macht die Stadt ein Vorkaufsrecht geltend - und das, obwohl die Bauherren im Vorfeld den Rat der Verwaltung eingeholt hatten.

Der Traum vom Eigenheim ist für zwei junge Krefelder Familien geplatzt. Mehr noch: Sie bleiben möglicherweise auf Kosten sitzen, die sie bereits in das Projekt investiert haben. Das mühsam angesparte Eigenkapital ist weg oder mindestens für einige Zeit gebunden. Schuld daran ist, so die Meinung der beiden Ehepaare, die Krefelder Verwaltung.

Vor rund einem Jahr wurden Monika und Thano Zurnatzis, sein Bruder Niko und dessen Frau Elefteria Aslanidou-Zurnatzis auf ein zu verkaufendes Objekt in Linn an der Hermann-Rademacher Straße aufmerksam. Von Beginn an war klar, dass es sich nicht um ein simples Sanierungsprojekt handeln würde. Denn das historische Haus mit Bestandsschutz liegt in einer Grünfläche, die kein Bauland ist. Die jungen Bauherren ließen sich davon nicht abschrecken, sondern entwickelten den Plan, das Haus unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten zu restaurieren und das historische Gesicht des Backsteinbaus herauszuarbeiten, um dort Tür an Tür unter einem Dach zu leben.

„Weil wir von der Problematik wussten, haben wir von Anfang an die Verwaltung mit einbezogen, mit vielen Fachbereichen, darunter auch der Denkmalbehörde und dem Grünflächenamt, Kontakt aufgenommen, uns Informationen geholt, versucht, herauszufinden, was erlaubt ist, und was nicht“, berichtet Thano Zurnatzis. Eine Mitarbeiterin der Denkmalbehörde sei sogar zum Ortstermin in Linn gewesen und habe den beiden Familien erklärt, dass das Haus wegen des bestehenden Ensembleschutzes nicht abgerissen werden dürfte. Doch ein Umbau, vielleicht auch der Anbau von Terrassen, hieß es, wären erlaubt. „Alles war, so weit wir das in den Gesprächen mit den Fachbereichen verstanden haben, auf Grün gestellt“, sagt Monika Zurnatzis. „Man kannte die Adresse, wir sind überall auf offene Ohren gestoßen. Es gab zu keinem Zeitpunkt ein Signal, dass es mit dem Erwerb ein Problem geben könnte.“

Mit viel Elan gehen die Ehepaare ihr Projekt an, sichten ein Jahr lang mit einem Architekten und Handwerkern die Substanz, um herauszufinden, wie viel investiert werden muss. Die Kosten in dieser Phase schätzen sie auf rund 10.000 Euro. Am Ende handeln sie wegen der zu erwartenden aufwendigen Sanierung den Kaufpreis von 280.000 auf 150.000 Euro herunter, stellen die Finanzierung auf die Beine, die Beurkundung erfolgt am 15. Juli. Grunderwerbssteuer, Makler und Notar sind bezahlt, die Stadt hat im Vorfeld ihr gesetzliches Vorkaufsrecht abgetreten.

„Wir dachten, alles wäre gut, haben unser neues Haus am Geburtstag unseres Sohnes mit einer Baustellenparty gefeiert und darauf gewartet, dass die Grundbuch-Eintragung erfolgt. Denn die Handwerker waren schon bestellt, im Außenbereich haben wir mit Eigenleistungen schon losgelegt“, erklärt Monika Zurnatzis. „Dann haben wir angefangen uns zu wundern, warum das so lange dauert.“ Am 5. September der Schock: In einem Schreiben teilt die Stadt mit, sie würde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Und zwar, um das Gebäude abzureißen und das Grundstück der Grünfläche zuzuschlagen. Die Ehepaare könnten ja mal ihre Kosten zusammenstellen, vielleicht würde ihnen davon zu gegebener Zeit etwas erstattet werden, hieß es bei telefonischer Nachfrage.

Aus der ersten Schockstarre und Verzweiflung ist Wut geworden. Wut über die Unfähigkeit und mangelnde Kommunikation zwischen den Fachbereichen. „Ich habe im Vorfeld mit so vielen Leuten bei der Verwaltung gesprochen“, sagt Thano Zurnatzis. „Da muss doch irgendwann mal aufploppen, wenn es ein Problem gibt. Man kann doch seine Bürger nicht so ins offene Messer laufen lassen.“



Zurnatzis glaubt inzwischen, dass die Verwaltung vielleicht absichtlich abgewartet hat: „Denn jetzt ist der Kaufpreis dank unserer Verhandlungen ja 130.000 Euro niedriger. Wenn die Stadt das Haus unbedingt haben wollte, hätte sie es ja auch schon vor Jahren kaufen können, denn es war schon einige Zeit auf dem Markt. Aber wahrscheinlich war das einfach ein eiskaltes Geschäft, mit dem man eine junge Familie auch mal eben so in den Ruin treiben kann. Und die Stadt reibt sich jetzt die Hände — und hat jetzt eine schöne Wiese“, sagt der Vater von zwei Kindern mit einer gehörigen Portion Sarkasmus.

Beigeordneter Thomas Visser, mit dem Zurnatzis inzwischen telefoniert hat, habe ihm erklärt, wenn man ihn, Visser, früher gefragt hätte, hätten die Hauskäufer die richtigen Informationen bekommen. „Aber es kann doch nicht sein, dass niemand sonst in der Verwaltung — und ich habe viele Gespräche geführt — irgendwas weiß. Wie wird denn dort gearbeitet? Und wie geht man mit seinen Bürgern um?“

Bis heute warten die Zurnatzis’ auf vernünftige Erklärungen, wie es zu diesem Desaster kommen konnte, vor allem auf Informationen, wie sie ihr Geld wiederbekommen. „Wir sollten uns mal schlau machen, sagte ein Mitarbeiter des Fachbereichs 21 am Telefon“, ärgert sich Thano Zurnatzis. „Aber wie denn und bei wem, wenn alle was anderes sagen und keiner eine Ahnung hat. Und allen es eigentlich auch egal ist, was mit uns als Familie jetzt passiert.“

Unterdessen laufen die Kosten für die Finanzierung, die nun nicht mehr benötigt wird, weiter. „In dieser Verwaltung entscheidet irgendjemand irgendwas — aber niemand ist verantwortlich“, sagt Zurnatzis. Der Fachbereich 21 habe nun mitgeteilt, dass den Familien nur noch der Oberbürgermeister helfen könne. Allerdings habe Frank Meyer mitteilen lassen, für ein Gespräch sei keine Zeit. „Und wir werden bestimmt keine Zeit mehr verschwenden für Gespräche mit Leuten, die nicht die Kompetenz haben, uns zu helfen“, sagt Zurnatzis. „Wir wollen auch nicht beruhigt, sondern entschädigt werden!“ Mehr als 30.000 Euro und Hunderte Stunden haben sie investiert, mühsam erspartes Geld. Dazu kommen die Kosten für die Finanzierung, Tausende Euro sind gebunden durch bezahlte Makler und Notargebühren sowie die Grunderwerbssteuer. Den Traum vom Eigenheim haben die Familien abgeschrieben. „In den zwei Jahren sind die Preise noch mal gestiegen. Und wir haben einfach keine Kraft mehr, noch mal von vorne anzufangen.“