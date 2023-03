Kommunalpolitik Haushalt im Rat verabschiedet – mit Schrödingers Katze

Haushaltsdebatten haben ihr eigene Logik: Die Entscheidung über den Haushalt ist wichtig für die Fähigkeit der Stadt zu wirtschaften, und politisch markieren die Fraktionen ihre Marschrichtung in künftigen politischen Auseinandersetzungen. Der diesjährige Schlagabtausch war zudem von feinem Witz gekennzeichnet: Martin Vincentz (AFD) hat FDP-Chef Heitmann für dessen Fähigkeit (ironisch) gelobt, quasi immer wieder Regierung und Opposition in einem zu sein und so zu „Schrödingers Katze“ zu werden. Dabei geht es um ein Gedankenexperiment des Physikers Erwin Schrödinger, in dem eine Katze zugleich tot und lebendig erscheint. Die Spöttelei traf ins Schwarze: Heitmann hat Zustimmung zum Haushalt signalisiert, zugleich Vorbehalte formuliert und so die haushaltspolitische Kompetenz der FDP zu unterstreichen versucht. Verabschiedet wurde der Haushalt schließlich mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP, Freien Wählern und Salih Tahusoglu („wir Krefeld“) gegen die Stimmen von CDU, AFD und Linke.