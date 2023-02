Stadtfinanzen in Krefeld 5 Prozent mehr Lohn kosten Stadt 15 Mio. Euro

Krefeld sieht sich beim Blick auf die Stadtfinanzen auf einem guten Weg. „Wir sind eine Art Musterschüler im Regierungsbezirk Düsseldorf, der finanziell wieder auf eigenen Füßen steht“, umschreibt es SPD-Fraktionsvorsitzender Benedikt Winzen bei der Vorstellung der gemeinsamen Haushaltsberatungen von SPD, Grünen und FDP. Vor allem beim Gewerbesteueraufkommen in der Seidenstadt vermelden die drei Fraktionen eine positive Entwicklung. Mit einer Steuereinnahme von mehr als 178 Millionen Euro in 2022 seien die Erwartungen der Kämmerei deutlich übertroffen worden. Doch der Blick auf die aktuellen Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst könnte diese (Positiv-)Entwicklung eintrüben. Finanzdezernent Ulrich Cyprian hat bei seinen Planungen nur Lohnsteigerungen in Höhe von einem Prozent einbezogen. Torsten Hansen, Fraktionschef der Grünen, kalkuliert genauer: „Eine Tariferhöhung von fünf Prozent im öffentlichen Dienst für das Gesamtjahr würde die Krefelder Stadtkasse mit rund 15 Millionen Euro mehr belasten.“ Zur Erinnerung: Die aktuelle Forderung der Gewerkschaften liegt aktuell bei 10,5 Prozent.