Besonderheit in Krefeld Hausbrauereien erkennen neuen Altbier-Trend

Die Krefelder Altbier-Gemeinde lebt: Es gibt noch Freunde des Obergärigen in der Seidenstadt und Hoffnung, dass es in Zukunft wieder mehr werden. Anne Furth von der Hausbrauerei Schlüffken am Nordbahnhof hat unter den Gästen und Käufern ihres Altbieres viele junge Menschen bemerkt, die sich vom Industriebier abwenden hin zu ihren regionalen Produkten. Dass die Stadt Krefeld mit Gleumes, Schlüffken, Wienges und Königshofer über vier Brauereien mit eigenen Bieren verfüge, zeuge von einem exklusiven Angebot, das es nicht in jeder Stadt gebe, sagte Toni Arabatzis, Inhaber des Gleumes an der Sternstraße und Ortsvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Gespräch mit unserer Redaktion.