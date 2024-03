Wohnungsnot in Krefeld Haus und Grund lehnt einen neuen Fachbereich Wohnen ab

Die Wohnungsnot in Deutschland gehört zu den großen Problemen, die politisch zu lösen sind. Die Stadt Krefeld versucht, die Rahmenbedingungen für Investoren und für Wohnungsbau zu verbessern. Ein Fachbereich Wohnen in der Stadtverwaltung soll dabei helfen. Das sei auf Empfehlung des staatlichen Beratungsunternehmens „PD – Berater der öffentlichen Hand“ geschehen, berichtete Michael Heß, Geschäftsführer von haus und Grund in Krefeld. Ziel der neuen Verwaltungsstelle sei es, „…dem Thema Wohnen (…) einen angemessenen Stellenwert einzuräumen. Zielsetzung sollte sein, dass alle Aufgaben rund um das Thema „Wohnen“ in einer Organisationseinheit gebündelt werden, um die Aufgaben ganzheitlich zu bearbeiten und potenzielle Synergien zu heben.“ Gemäß des vorgelegten Organigramms sollen neben der Fachbereichsleitung zwei Abteilungen mit jeweils zwei Unterabteilungen geschaffen werden, berichtete Heß.