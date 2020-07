Seidenkultur in Krefeld : „Wanderkino“ zeigt historische Filme

Seidenkultur in Krefeld

Krefeld Szenen aus der Geschichte der Paramentenweberei, eine humorvolle Betrachtung über „Das bisschen Haushalt“ oder die Entwicklung eines Wassergartens im Laufe eines Sommers zeigen die ausgewählten Kurzfilme.

Filmschätze aus Krefeld zeigt das Haus der Seidenkultur in seinem „Wanderkino“, das es zusammen mit dem Krefelder Covestro-Foto-Filmclub im Internet eröffnet hat. „Unsere Premiere war ein voller Erfolg“, sagt HdS-Sprecher Dieter Brenner. Jetzt gibt es sechs neue Filme.

Wolfgang Volker vom Filmclub moderiert die Filme jeweils an: einen heiteren Kurzfilm und Film-Szenen aus dem HdS sowie vier Dokumentationen mit Begebenheiten aus Krefeld und vom Niederrhein.

Impressionen aus dem Haus der Seidenkultur hat Gerd Dikta mit der Kamera festgehalten. Er verknüpft die Priestergewänder, die einst in der Paramentenweberei Hubert Gotzes (dem heutigen HdS) gewebt wurden, mit der Seidenkultur des chinesischen Miao-Volkes.

Den Bundeswettbewerb der Jagdhornbläser hat der Krefelder Heidulf Schulze 2018 am Fuße der Burg Linn gedreht. „Titelverteidigung“ hat er seinen zwölfminütigen Beitrag genannt. „50 Watt für einen Garten“ heißt der Film von Wolfgang Volker, der einen Sommer lang einen Wassergarten im Auge behielt.

Heiter wird es im Kurzfilm von Lothar Lindner: „Das bisschen Haushalt“. Es folgt die „Steinerne Geschichte“, die Klaus von de Gracht über den Kempener Grenzsteinweg erzählt, wo 100 historische Grenzsteine an die wechselvolle Geschichte der Region erinnern. Das „Gold des Niederrheins“ ist eine Gemeinschaftsarbeit des Covestro Foto-Film-Clubs, der 2014 eine 18-minütige Dokumentation über die Kies- und Sandgewinnung und die Renaturierung der entstandenen Wasserflächen gedreht hat.

Aus der Not in Corona-Zeiten geboren, sollte das Wanderkino ein virtueller Ersatz für den jährlichen Filmabend im Museum sein. Die anhand der Klicks gemessene hohe Einschaltquote spornt die Veranstalter zum Weitermachen an.