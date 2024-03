Haus der Seidenkultur in Krefeld Vom Schaf zum Pulli - neue Angebote für Kinder im Seidenmuseum

„Meister Ponzelars Werkstatt“, heißt das neue Kinderprogramm in der ehemaligen Paramentenweberei, das jetzt zum Frühlingsbeginn vom Pädagogikteam des Museums vorgelegt wird. Das Angebot richtet sich an Kinder ab fünf und Jugendliche bis 14 Jahre. Sie können im kleinen Museum an der Luisenstraße ihren Geburtstag im Färbergarten feiern oder mit „Meister Ponzelar“ weben.