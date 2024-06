Geschichte der Textilstadt Haus der Seidenkultur feiert Geburtstag mit zwei Ehrungen

„Wer wissen möchte, wie die Textilstadt Krefeld noch vor 100 Jahren wirklich klang und roch, rüttelte und klapperte, der muss den Websaal im Haus der Seidenkultur besuchen, in einer Seitenstraße, zum Hinterhof hinaus gelegen“, erklärte Frank Meyer in seiner Rede. „Dieses kleine, ehrenamtlich geführte Museum ist ein prägender Ort für unsere Stadtgeschichte: Es hält die Erinnerung wach an jenes Krefeld, das vor 100 oder 200 Jahren existierte. Es gab eine Zeit, da kam hier auf jeden Haushalt ein Webstuhl – die Stadt war bevölkert von Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit der Produktion und dem Verkauf von Textilien bestritten“, so Meyer weiter. Die ursprüngliche Textilindustrie sei weitgehend verschwunden, aber an der Luisenstraße habe sie in musealer Form die Zeiten überstanden, und zwar durch ein ehrenamtliches Engagement, das absolut außergewöhnlich sei.