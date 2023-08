In Krefeld Haus der Seidenkultur feiert das Stadtjubiläum im Klärwerk

Krefeld · Zum Stadtjubiläum startet der Förderverein Haus der Seidenkultur in Zusammenarbeit mit dem Verein zum Erhalt des historischen Klärwerks in Krefeld Uerdingen ein buntes Festprogramm. Wir sagen, was wann zu sehen ist.

25.08.2023, 18:00 Uhr

Das historische Klärwerk in Uerdingen wird Schauplatz von rund 50 kulturellen Events. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld

Mit einer großen Auftaktveranstaltung startet der Förderverein Haus der Seidenkultur in Zusammenarbeit mit dem Verein zum Erhalt des historischen Klärwerks in Krefeld Uerdingen anlässlich des Stadtjubiläums ein buntes Festprogramm. Wie berichtet wird besonders das historische Klärwerk im September und Oktober Schauplatz von rund 50 Events, mit denen die 650-jährige Stadtgeschichte Krefelds gefeiert werden soll. Den Beginn macht eine Auftaktveranstaltung am Freitag, 1. September.