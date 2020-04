Museen in Krefeld : Mit Abstand durchs Seiden-Museum

Krefeld Alles in eine Richtung und mit dem notwendigen Sicherheitsabstand: Das Haus der Seidenkultur stellt sich auf die Bestimmungen zum Schutz vor Corona ein und ändert sein Konzept für die Führungen.

Das neu entwickelte Konzept sieht vor, dass die Besucher vom Ein- bis zum Ausgang in einer Richtung durch das Museum geführt werden. „Somit ist garantiert, dass einem in den engen Bereichen des Hauses keiner entgegenkommt“, sagt Brenner. Zwei kleine Teile des Hauses, wo der Sicherheitsabstand nicht garantiert werden könne, bleiben zunächst geschlossen. Zum Beispiel das technische Atelier. „Die dort aufgezeigten Berufe des Musterzeichners, Patroneur und Kartenschlägers werden wir jedoch an anderer Stelle erörtern“, sagt Brenner. Die Ausstellung „Krefeld in 3 D wie es früher einmal war“, wird bis zum 9. August verlängert. Für Rückfragen und Infos ist der Besucherdienst telefonisch unter 9345355 erreichbar oder per Mail an besucherdienst@seidenkultur.de