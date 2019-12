Kindergeldbetrug : Krefeld hat Stresstest für neue Ermittlungsmethode bestanden

Oberbürgermeister Frank Meyer freut sich darüber, dass das Landeskriminalamt den Stresstest der neuen Ermittlungsmethode mit Erfolg in Krefeld absolviert hat. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Stresstest für ein neues Ermittlungskonzept zur Aufdeckung von Straftaten der organisierten Kriminalität hat erfolgreich in Krefeld stattgefunden. Das Landeskriminalamt (LKA) ist in Zusammenarbeit mit anderen Behörden massivem Kindergeldbetrug auf die Spur gekommen.

Vertreter der Stadt Krefeld informierten stolz über ihren Anteil am Erfolg und die Tatsache, dass die Auswahl für den Testlauf auf die Seidenstadt gefallen war.

Die bisherigen Anstrengungen bei der Entlarvung von Sozialbetrügern, der Kontrolle von Problemhäusern und die enge Zusammenarbeit von Verwaltung und Polizei waren in Düsseldorf nicht unbemerkt geblieben. Die gemeinsamen Großrazzien mit Zoll und Steuerfahndung hatten gleichsam das Terrain für die neue Ermittlungsmethode bereitet. Beigeordneter Markus Schön, Büroleiter Frank Plassmann, Stadtsprecher Timo Bauermeister und Oberbürgermeister Frank Meyer sahen die Aktion des Landeskriminalamtes in Krefeld gleichsam als Belohnung für die bisherigen Bemühungen, Recht und Gesetz in der Stadt Geltung zu verschaffen.

„Wir freuen uns, dass wir als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen mit den Landesbehörden gemeinsam und zielgerichtet gegen organisierten Sozialmissbrauch vorgegangen sind und damit deutlich machen konnten, dass es für solche Machenschaften in Krefeld keinen Raum gibt. Dies fügt sich auch in die kommunalpolitische Linie der letzten Jahre ein. Wir danken Polizei, Landeskriminalamt und allen beteiligten Behörden für die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir wünschen uns, dass auf dieser Basis auch zukünftig weitergearbeitet werden kann, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer am Mittwoch.

Dem 83-fachen Kindergeldbetrug in Krefeld sind die Ermittler ganz ohne Razzien und Hausdurchsuchungen allein vom Schreibtisch aus auf die Spur gekommen. Dazu wurden Daten der Jugend- und Schulbehörde, des Einwohnermeldeamtes und der Familienkasse miteinander abgeglichen. Im Zweifel wurde vor Ort nachgeschaut, ob die Leistungsempfänger noch in Krefeld leben. „Bei Betrugsfällen sind in der Regel Kinder und Erwachsene nicht mehr da“, sagte Thomas Jungbluth, Abteilungsleiter Organisierte Kriminalität beim LKA.

Dass Krefeld die Stadt sein könnte, in der mit der neuen Methode „Missimo“ Kindergeldbetrug aufgedeckt werden könnte, haben die Ergebnisse zahlreiche Razzien in Schrotthäusern ahnen lassen. „Mit unserem „Präsenzkonzept Innenstadt“ haben wir schon vor drei Jahren den Grundstein gelegt, problematische gesellschaftliche Entwicklungen zu beleuchten und Verstöße konsequent zu ahnden. Deshalb ist es gerade in Krefeld möglich gewesen, dieses neue Instrument zur Aufklärung des kriminellen Sozialmissbrauchs schnell und effektiv gemeinsam mit der Stadt umzusetzen“, sagte Polizeipräsident Rainer Furth.