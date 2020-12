Schulen in Krefeld : Krefeld hat sieben Mathe-Olympioniken

Krefeld Beim Landeswettbewerb der 60. Mathe-Olympiade treten sieben Schüler an. Beim Regionalwettbewerb haben sie die Konkurrenten hinter sich gelassen. Stadtsieger ist Florian Arndt.

Den Stadtsieg errang Florian Arndt. Er nahm bereits an verschiedenen landesweiten mathematischen Akademien teil und ist seit dem fünften Schuljahr ein regelmäßiger Teilnehmer an den Krefelder Mathematik-Wochenenden, welche traditionell im Februar stattfinden. In Krefeld wird die Matheolympiade von der Stadt, den Stadtwerken (SWK), der Sparda-Bank und der Bürgerstiftung unterstützt. Die bundesweite Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Mathematik-Olympiaden haben Tradition: In Deutschland gibt es sie seit dem Schuljahr 1961/1962, damals in der DDR. Ausgangspunkt waren die Internationalen Mathematik-Olympiaden, die 1959 erstmals in Rumänien stattfand. Zu Beginn waren es sieben teilnehmende Länder (aus dem Ostblock). Daraus entwickelte sich bis heute ein nahezu weltweiter Wettbewerb, der mehrstufig mit altersspezifischen Aufgaben abläuft. Die Stufen zwei bis vier werden als Klausurwettbewerbe durchgeführt. Dabei ist die „Sport“-Komponente, also ein unmittelbarer Wettstreit mit anderen und das Zusammenkommen von Gleichgesinnten besonders wichtig.

Corona in Krefeld : 48 Coronafälle an den Helios-Kliniken - Aufnahmestopp in Geriatrie

Die deutsche Mathematiker-Vereinigung, der Verband zur Förderung des Mint-Unterrichts (MNU) und die gemeinnützige GmbH Bildung und Begabung sehen beide Wettbewerbe gleichermaßen als wichtig und förderungswürdig an und unterstützen dies entsprechend. Während die internationale Mathematikolympiade (IMO) ständig neue Teilnehmende findet (die 58. IMO in Brasilien 2017 hatte eine Beteiligung von insgesamt 615 Schüler aus 111 Ländern), nehmen auch in NRW und Krefeld stabil viele Schüler am Wettbewerb teil. So erreicht der Wettbewerb in NRW rund 16.000 Teilnehmende ohne Berücksichtigung des Grundschulwettbewerbs. In Krefeld nehmen seit einigen Jahren etwa 600 Schüler an der ersten Runde und stets über 100 (aktuell 123) an der zweiten Runde teil. Rund 30 Lehrkräfte begleiten den Wettbewerb als Organisatoren, Aufsichten und Korrektoren und korrigieren die Arbeiten der ersten und zweiten Runde.