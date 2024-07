Studie der Deutschen Umwelthilfe Krefeld hat im Deutschland-Vergleich beim Thema Versiegelung gute Werte

In einem Ranking der Deutschen Umwelthilfe zum Thema Bodenversiegelung in deutschen Großstädten schneidet Krefeld vergleichsweise gut ab. In Krefeld sind demnach 41,04 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsfläche versiegelt. Gemeint sind Flächen, die mit undurchlässigen Materialien wie Gebäuden oder Straßen dauerhaft bedeckt sind. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb des Durchschnittswertes in Deutschland, wonach 45 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen dauerhaft versiegelt sind. Die Deutsche Umwelthilfe hat dazu die Daten von 190 Großstädten in Deutschland verglichen. Demnach sind Ludwigshafen (57,75 Prozent versiegelte Flächen), Heilbronn (54,34) und Regensburg (53,98) am stärksten versiegelt und bieten gleichzeitig zu wenig Grünvolumen; Detmold (35,51), Ratingen (35,54) und Potsdam (36,38) sind am wenigsten versiegelt und weisen nach Überzeugung der Umwelthilfe den Weg in die richtige Richtung. Versiegelung ist eine wesentliche Ursache für die Überhitzung deutscher Städte, insbesondere der meist stark bis komplett versiegelten Innenstädte.