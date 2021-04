Aktion der Freischwimmer Krefeld : Krefelds erster Badstipendiat heißt Till Menzer

Krefeld Der Verein „Freischwimmer“ vergibt das mit 1500 Euro dotierte Stipendium. Außerdem gibt es ein Badgespräch zum Thema „Zukunft und Stärkung der Kultur“.

Der erste Stipendiat heißt Till Menzer und ist Musiker und Kulturarbeiter. „Er gehört zu den wenigen Künstler*innen, die den Spagat zwischen künstlerischer Produktion und engagiertem Kulturschaffen bewerkstelligen und hierdurch Krefeld kulturell prägen“, loben die Freischwimmer. Menzer und seine Projekte seien aus der Krefelder Kulturszene einfach nicht wegzudenken, wie Sounds and Voices of Istanbul, Al Banana Festival, Allesamt am seidenen Faden, Mai Caramba oder Kultürchen. Als Musiker und Komponist beteiligt er sich an so unterschiedlichen Musikprojekten wie dem Horst Hansen Trio, Provinztheater, Naheli, Mondo Mashup oder Isaac Vacuum. Darüber hinaus gehört Menzer zu der Gruppe von engagierten Krefelder Kulturschaffenden, die im vergangenen Jahr mit der Initiative „Wir müssen reden!“ den Kultur-Hilfsfonds durchsetzte. „Als Stipendiat wird er eine Komposition für das Stadtbad mit sechs Musiker*innen schaffen. Musikalisch untersucht er die unterschiedlichen akustischen Qualitäten des Bauwerks, setzt es in Relation zu seiner Nachbarschaft und schafft so Wahrnehmungserlebnisse für die Besucher*innen, die jenseits ihres Alltags liegen und vielleicht sogar auf die Zukunft dieses Stadtraumes verweisen. Im Rahmen der Badrunde 03 produziert der Verein im kommenden August die Uraufführung von Menzers Komposition für das Stadtbad“, erklärt Lena Watzlawik.