Neue Software für Krefeld Leerstand in der City - wie die neue Plattform LeAn das Problem lösen soll

In einem Pilotprojekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist LeAn in mehreren Kommunen bereits erfolgreich getestet worden, unter anderem von Mönchengladbach und Langenfeld. „Der Schlüssel ist die Schlichtheit des Systems“, berichtet Brocker. „Jeder, der schon einmal eine Immobilie in der Innenstadt gesucht hat, weiß, wie schwer es ist, fündig zu werden. Das System schafft es, Angebote so auszuspielen, dass sie auf die konkreten Bedürfnisse des Suchenden zugeschnitten sind.“