Neues Angebot in Krefeld : Storchenlotsinnen begleiten Mütter nach der Geburt

Krefeld Wo finde ich eine Hebamme oder bekomme Hilfe, wenn ich ein Schreibaby habe? Solche Fragen beantworten seit einem Jahr zwei Storchenlotsinnen, die am Helios Klinikum angesiedelt sind. Sie besuchen die frischgebackenen Mütter und informieren über die verschiedenen Angebote.

Für die Storchenlotsinnen ist die neue Aufgabe eine ideale Ergänzung zu ihrem früheren Berufsalltag als Kinderkrankenschwester, in dem es oft hektisch zuging, so dass wenig Zeit für Gespräche blieb. Diese Zeit haben die beiden Frauen nun, können passgenau zur Lebenssituation der Mutter Informationen anbieten und im vertraulichen Gespräch auch schwierige Themen ansprechen. Da ist die Frau, die bereits ein Kind hat, das als Schreibaby die Nerven der Eltern strapazierte. Nun ist die Sorge groß, dass es erneut so kommen könnte. Die Lotsin verweist auf die Schrei-Ambulanz, fragt aber auch, ob es Unterstützung durch Familienangehörige oder Freunde gibt. Meist, so die Erfahrung, ist es für die Frauen ein sehr beruhigender Gedanke, mit ihrem Problem nicht allein zu sein. Dass es jemanden gibt, der vorbei kommt und sich um das Kleine kümmert, damit die Mutter neue Kraft schöpfen kann.

„Es kommt auch vor, dass ich Frauen begegne, die ich von vorherigen Geburten her kenne. Das sind dann immer besonders schöne Momente“, sagt Mareike Schröers, die bereits seit 36 Jahren am Klinikum arbeitet. Bevor sie eine Mutter besucht, informiert sie sich über den Verlauf der Geburt und die Anzahl an Kindern, um möglichst genau informieren zu können. Auf Wunsch der Eltern stellt sie auch Kontakte zu Vereinen oder Organisationen her. „Es geht darum, Stress-Situationen zu benennen und Hilfsmöglichkeiten durchzuspielen, in der Familie genauso wie in der Stadt. Außerdem händigen die Lotsinnen den Familien-Kompass aus, den es in vielen Sprachen gibt, so dass auch sprachliche Schwierigkeiten kein Problem darstellen“, erklärt Projektkoordinatorin Barbara Stüben.