Gewerbsmäßiger Betrug in 13 Fällen Hat der Angeklagte mit Liebesversprechen Geld erschlichen?

Der junge Beschuldigte, der sich derzeit in U-Haft befindet, bestreitet sämtliche Vorwürfe. Er habe vor ein paar Jahren in einer Asylunterkunft in Krefeld gelebt und sei bei einem Versandunternehmen tätig gewesen. Zudem habe er eine Frau kennengelernt und ihr Geld geliehen. „2019 musste mein Mandant Deutschland verlassen und ist nach Frankreich gegangen“, erklärte einer der beiden Verteidiger des 27-Jährigen. Mit der Freundin aus Krefeld sei er aber weiter in Kontakt geblieben, vor allem, weil sie ihm das geliehene Geld noch nicht zurückgezahlt habe.