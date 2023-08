Nahe dem Drogenzentrum Hanfplantage in Haus an der Schwertstraße aufgeflogen

Krefeld · Der Krefelder Polizei ist am Donnerstagabend ein Schlag gegen illegale Drogenproduzenten gelungen. Nach ersten, noch unbestätigten Informationen hat sie eine Haschischplantage in einem Haus an der Schwertstraße ausgehoben.

31.08.2023, 18:09 Uhr

In Säcken werden die Pflanzen aus dem Haus abtransportiert. Foto: Samla

Nach ersten Angaben sollen dort 2000 Pflanzen sichergestellt worden sein, die zurzeit abtransportiert und später vernichtet werden. Man geht davon aus, dass die Beamten auch die komplette Ausrüstung für Zucht und Pflege der Pflanzen sicherstellt und irgendwann vernichtet. Fertig zum Abstransport zur späteren Vernichtung: sichergstellte Haschischpflanzen. Foto: Samla Plantagen wie diese werden meist hochprofessionell mit Pflanzenlampen, Belüftung, spezieller Temperierung, Düngung und Bodenaufbereitung betrieben. An der Schwertstraße liegt auch das neue Drogenhilfezentrum. Der Polizeieinsatz wird wohl bis Mitternacht dauern

(vo)