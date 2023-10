Festakt in Krefeld Hannah-Arendt-Gymnasium ist „Schule ohne Rassismus“

Das Hannah-Arendt-Gymnasium in Krefeld ist das jüngste Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“. Am Freitag erhielt die Schule Plakette und Urkunde offiziell überreicht und stellte auch gleich die neue Patin vor: Ratsfrau und Klimaaktivistin Björna Althoff steht der Schule künftig zur Seite. In einer langen Rede rief sie die gesamte Schulgemeinschaft, egal, ob Schüler oder Lehrer, dazu auf, die Plakette nun mit Leben zu füllen.