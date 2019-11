Sammelaktion : Mit alten Handys Kinder unterstützen

Krefeld Drei Organisationen sammeln im Advent alte Handys ein. Mit dem Erlös für die enthaltenen Rohstoffe werden Kinderprojekte unterstützt.

(svs) Handys sind teuer. In der Anschaffung sind schnell mehrere hundert Euro zu zahlen. Doch auch ein ausgedientes Gerät hat noch Wert. Die darin verbauten Substanzen wie Gold, Kobalt oder Lithium sind wertvolle Rohstoffe. Zunehmend geraten deshalb alte Handys in den Blickpunkt. „Fast jeder Deutsche hat noch alte Handys in Schubladen liegen. Insgesamt rund 230 Millionen. Diese möchten wir einsammeln und zum Recycling geben. Mit dem Gegenwert finanzieren wir Projekte für Kinder“, sagt Gerd Micus. Er vertritt die Initiative Krefeld für Kinder, die viele unterschiedliche soziale Projekte in der Seidenstadt betreut.

Überall in Krefeld sind daher nun Sammelboxen für alte Mobilgeräte aufgestellt. „Wir haben in der Stadt rund 300 Boxen verteilt. In allen Verwaltungsstellen, in Kitas, allen Schulen von Grundschule bis Berufskolleg, in VHS, Mediothek und bei vielen Einzelhändlern. Wir sind sehr breit aufgestellt“, erzählt Ulrich Bohnen von der Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmer (GSU). In ganz NRW sind es sogar 1500 Boxen, in denen die alten Mobilgeräte eingesammelt werden. Der Reinerlös komme ohne Abzüge dem Verein „It’s for Kids“ zu Gute.