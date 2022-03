Krefeld bereitet sich auf Flüchtlinge vor : Handwerk ruft zur Hilfe für die Ukraine auf

Krefeld Die HWK hat alle Verantwortlichen in den lokalen Handwerksorganisationen im Kammerbezirk – Kreishandwerkerschaften und Innungen – gebeten, sich mit ihren Kommunen in Verbindung zu setzen.

Die Handwerkskammer ruft alle Handwerkerinnen und Handwerker auf, zu prüfen, ob sie sich bei Anfrage und trotz bestehender Auftragslast mit hoher Priorität an der Instandsetzung oder auch der Bereitstellung von Wohnraum für Schutzsuchende beteiligen können. Die HWK hat außerdem alle Verantwortlichen in den lokalen Handwerksorganisationen im Kammerbezirk – Kreishandwerkerschaften und Innungen – gebeten, sich mit ihren Kommunen in Verbindung zu setzen, um die Hilfsbereitschaft des Handwerks und die Bereitschaft zur Teilnahme an den lokalen Runden Tischen zur Koordination der Hilfen zu signalisieren.

Krefeld bereitet sich indes auf die Unterbringung von Menschen vor, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Aktuell stehen 105 sofort belegbare Plätze in den Notunterkünften der Stadt zur Verfügung. 45 zusätzliche Notschlafplätze können zudem ab sofort in einem großen Gemeinschaftsraum der Unterkunft Westparkstraße genutzt werden. „Hunderttausende Menschen fliehen aktuell vor den Angriffen in der Ukraine in die Nachbarstaaten und brauchen schnellstmöglich auch unsere Hilfe in Krefeld. Die Aufnahme vieler geflüchteter Menschen braucht stets das Engagement der ganzen Stadtgesellschaft. Das hat Krefeld schon in der Vergangenheit gut gemeistert“, sagt Oberbürgermeister Frank Meyer. „Wir sehen mit Entsetzen die Bilder aus der Urkaine, die große Betroffenheit auslösen. Wir sind in Krefeld willens und bereit, Menschen aus dem Kriegsgebiet zu unterstützen und sie auch in unserer Stadt unterzubringen und zu versorgen.“