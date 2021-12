Weihnachtsgeschäft in Krefeld : Verkaufsoffener Sonntag - der Handel muss kämpfen

Krefeld 20 bis 40 Prozent weniger Umsatz machten die Händler am Sonntag. Trotzdem war die Stimmung gut. „Wir müssen kämüfen, und das tun wir“, sagt Christoph Borgmann von der Werbegemeinschaft

Der dritte Advent markiert für den Handel ein Umsatzhoch - zumindest in Jahren ohne Pandemie. Diesmal sieht die Bilanz der Händler in Krefeld durchwachsen aus - trotz des verkaufsoffenen Sonntags in der City. „Wir haben je nach Branche 20 bis 40 Prozent weniger im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren. Das ist ein großer Unterschied. Wir müssen kämpfen, und das tun wir auch“, sagt Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Es waren weniger Menschen unterwegs, aber wer kam, der kaufte auch. „Und auch gut. Da können wir zufrieden sein.“ Die 2G-Regelung, das schlechte Wetter und die Unsicherheit vieler Menschen in dieser Zeit schlage sich in der Frequenz nieder. Und die Situation verführe nicht zum Bummeln. Wer in die Stadt kommt, weiß meist genau, was er will, und steuert die Geschäfte zielgerichtet an.