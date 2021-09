Jugendschutz in Krefeld : Wenn Kinder misshandelt werden

Krefeld Ein neues Handbuch für Erzieherinnen, Institutionen und Vereine klärt über die Anzeichen auf: „Wichtig ist es, nicht zu fragen, sondern zuzuhören“, sagt Gülay Kaya-Smajgert von der Jugendgerichtshilfe.

Es zählt zu den schlimmsten und im negativen Sinne prägendsten Erfahrungen, die ein junger Mensch machen kann: Opfer von sexualisierter Gewalt, landläufig als Kindesmissbrauch bezeichnet, zu werden. Die psychischen Folgen bleiben meist ein Leben lang. Die Stadt Krefeld hat im Kampf gegen diese Verbrechen nun ein Handbuch für Pädagogen, aber auch für Ehrenamtler in Sportvereinen und ähnlichen Institutionen herausgegeben. „Das Handbuch richtet sich nicht an Eltern oder Familienangehörige, sondern tatsächlich an Vereine und Institutionen und soll Ansätze bieten, Opfer zu erkennen, aber auch Prävention zu betreiben“, erläutert Gülay Kaya-Smajgert. Sie zeichnet für den Inhalt hauptverantwortlich.

Zwei Jahre dauerte es von der ersten Idee bis zu Umsetzung. „Es steckt extrem viel Arbeit in diesem Buch, aber ich denke, das Ergebnis ist sehr gut geworden“, sagt die Fachbereichsleiterin der Jugendgerichtshilfe. Das Werk ist in drei Kapitel unterteilt: Grundlagen, Prävention und Intervention. Es soll Betreuern, Erziehern, Trainern oder Mitarbeitern der Jugendarbeit nicht nur Handlungsempfehlungen geben. „Es enthält auch Adressen, Ansprechpartner und Ratschläge für das Vorgehen, wenn man den Verdacht hat, dass ein Kind Opfer sexualisierter Gewalt wird“, erläutert der für das Jugenddezernat verantwortliche Stadtdirektor Markus Schön.

Das Problem wird übrigens durch verstärkte Investition in die Arbeit der Polizei in diesem Bereich zunehmend sichtbar. „Wir sehen in vielen Bereichen deutliche Steigerungsraten in der Statistik. Zum Beispiel 56 Prozent Zunahme bei der Jugendpornografie. Das hört sich dramatisch an, ist aber eigentlich eine gute Nachricht, denn es zeigt, dass die Aufklärungsquote deutlich ansteigt. Wir bekommen langsam zumindest einen Überblick über den wahren Umfang des Problems“, sagt Silke Wintersig, Leiterin der Abteilung Jugend bei der Stadt Krefeld.