Behindertengerecht : Haltestellen-Umbau kostet 90 Millionen Euro

130 Straßenbahn- und etwa 140 Bushaltestellen in Krefeld sind nicht barrierefrei. Selbst die mehrere Millionen Euro teure Luxus-Haltestelle am Ostwall ist nicht optimal ausgestattet. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Krefelds Verwaltung kann bis 2022 die gesetzlichen Vorgaben zur Barrierefreiheit nicht einhalten. „Dabei sind die Rahmenbedingungen seit 2013 bekannt“, kritisiert Elke Dröge, Vertreterin für Behindertenfragen.

Die vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bis zum 1. Januar 2022 ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) verankert. „Krefeld wird diese Forderung nicht einhalten können“, erklärt Norbert Hudde, Leiter des Bereichs Stadt- und Verkehrsplanung der Verwaltung. Rund 800 Haltestellen für Busse und Bahnen hat Krefeld. Aus heutiger Sicht gibt es zurzeit rund 130 Straßenbahnhaltestellen und etwa 140 Bushaltestellen in der Straßenbaulast der Stadt Krefeld, die gar nicht barrierefrei sind. Das Gesamtkostenvolumen für deren Umbau wird von der Verwaltung zurzeit auf rund 90 Millionen Euro „eingeschätzt“. „Davon werden rund 52 Millionen Euro als Förderung erwartet. Bis wann Krefeld die gesetzlichen Vorgaben erfüllen kann, weiß in der Verwaltung niemand. Bauausschussmitglied Elke Dröge, Vertreterin der Sachverständigengruppe für Behindertenfragen, bringt die Situation auf den Punkt: „Es gibt meines Wissens derzeit nur eine einzige Haltestelle in Krefeld, die alle Vorgaben für 2022 erfüllt, das ist die Haltestelle am Bockumer Platz.“ Selbst die mehrere Millionen Euro teure Ostwall-Haltestelle muss erweitert werden. Dröge zeigt sich verärgert: „Seit 2013 sind die Rahmenbedingungen bekannt. Umliegende Städte wie Mönchengladbach oder Düsseldorf sind erheblich weiter. In Krefeld bewegt sich in diesem Punkt fast nichts.“