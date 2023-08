Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten umgesetzt Neue Haltestellen, Radwege und mehr Grün für die Uerdinger Straße

Krefeld · „Nicht nur die Umgestaltung der Uerdinger Straße ist geplant, sondern auch die Philadelphiastraße gehen wir an. Damit werden zwei wichtige Verkehrsachsen in Krefeld neu gestaltet. In beiden Planungen liegt ein besonderer Fokus auf dem Radverkehr“, sagt Planungsdezernent Marcus Beyer. Die Details.

24.08.2023, 12:00 Uhr

„Mehr Gleichberechtigung auf Krefelds Straßen zu schaffen, bedeutet auch, dass Autofahrer an manchen Stellen Raum teilen müssen“, betont Planungsdezernent Marcus Beyer. Foto: Fabian Kamp

Die Uerdinger Straße und die Verlängerung zur Alten Krefelder Straße sollen saniert und umgestaltet werden – im Bereich von der Schütenhofstraße bis zur Lange Straße. Über die genaue Planung und die Festsetzung der Baukosten entscheidet in den kommenden Tagen die Politik. Die Pläne sehen eine komplette Erneuerung der Fahrbahn, der Gleisanlage, der Oberleitungen, von Entwässerungsanlagen und der Straßenbeleuchtung vor. Außerdem ist eine barrierefreie Umgestaltung der Straßenbahnhaltestellen sowie eine Anpassung der Bordsteinanlagen geplant.