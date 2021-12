Viertes Adventswochenende in Krefeld : Händler sind „in Anbetracht der Umstände mit dem Umsatz zufrieden“

Krefeld Die Kunden in der Innenstadt akzeptieren den Krefeld-Stempel, der die ständigen Einlasskontrollen an den Eingängen der Geschäfte erleichtert.

Krefelds Einzelhändler sind mit dem Umsatz am letzten Samstag vor Weihnachten zufrieden. Die Kunden sind zwar weiterhin zurückhaltend in der Corona-Pandemie, doch die Geschäfte am „heißen Wochenende“ vor dem Fest liefen im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren gut. „Natürlich ist das eine relative Zufriedenheit. Mit dem Niveau von 2019 ist das, was wir derzeit erleben, bei weitem nicht zu vergleichen. Im Vergleich zu den vergangenen knapp zwei Jahren aber war es ein guter Verkaufstag“, sagt Michael Kreis, Stellvertreter des Vorsitzenden der Werbegemeinschaft, Christoph Borgmann in dessen Sportartikelgeschäft.