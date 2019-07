Schule in Krefeld : Gymnasium Horkesgath vergibt erstmals Zertifikat für MINT-Talente

Krefeld Zwei Horkesgath-Abiturienten wurden jetzt für ihr vielfältiges Mthematisch-naturwissenschaftliches Engagement geehrt.

Neben schulischen Leistungen fließen außerschulische MINT-Aktivitäten wie die Teilnahme an Wettbewerben, Ferienakademien oder fachspezifischen Praktika in die Bewertung mit ein. So hat Kumaran Jeyaranjan beispielsweise beim zdi-Feriencamp „YouTube meets Science“ in Krefeld ein Video selbst produziert, in dem es um Superhelden und die Wissenschaft dahinter geht. „Ich wollte herausfinden, ob bestimmte Superkräfte physikalisch überhaupt möglich sind. Mein Video beschäftigt sich mit dem Material des Spezial-Anzugs von Superheld Flash“, erzählt Kumaran. Celine Alexy hat ein halbes Jahr lang an der Chemie-Akademie von Currenta teilgenommen. „Jeden zweiten Samstag um 8:30 Uhr ging es los“ berichtet Celine. „Ich hatte einen eigenen Laborplatz, wo ich Substanzen analysieren und mit verschiedenen Laborgeräten experimentieren konnte.“ Am Montag brach Celine zu einem vierwöchigen Forschungspraktikum nach Israel auf. Dort wird sie am renommierten Weizmann-Institut für Wissenschaften an einem Projekt zum Infektionsschutz gegen Salmonellen arbeiten.