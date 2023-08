Gymnasium Horkesgath Horkesgath steigt mit „Horki Riser“ in Richtung Weltall auf

Anlässlich des Schulfestes hat das Gymnasium Horkesgath einen selbstentwickelten Stratosphärenballon in die Luft steigen lassen – den „Horki Riser“. Der Ballon soll dabei bis zu 36 Kilometer hochsteigen. An Bord befindet sich eine von den Schülerinnen und Schülern selbst konstruierte Sonde, mehrere Kameras, ein GPS-Gerät und diverse Messinstrumente. Die Bilder und Messergebnisse werden später öffentlich präsentiert. Sobald die Sonde in der Luft war, bildeten alle Schüler gemeinsam die Zahl 650 – passend zum Stadtjubiläum. Von oben wurde dieses Bild dann festgehalten. Auch Bürgermeister Timo Kühn war vor Ort und ließ sich das das bunte Treiben und das wissenschaftliche Experiment nicht entgehen.