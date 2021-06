Neues Bildungsprojekt für Schulen : Krefelds erste „Ackerschule“ liegt in Horkesgath

Gymnasiasten bearbeiten den Gemüseacker auf der Apfelwiese hinter dem Schulgebäude in Horkesgath. Foto: Elke Kaiser

Krefeld Als erste Schule in Krefeld nimmt das Gymnasium Horkesgath am Bildungsprogramm der „Ackerdemia“ teil. Schüler und Lehrer pflanzen im „Horkes-Garten“ um die 30 Gemüsesorten an.

Immer mehr Kindern und Jugendlichen fehlen Erfahrungen in der Natur. Schulen sollten dem entgegensteuern. Ein gutes Beispiel dafür ist das Gymnasium Horkesgath. Die Einrichtung ist „Ackerschule“ im Bildungsprogramm Ackerdemia.

„Ackerdemia“ ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen, gegründet 2014 mit Sitz in Potsdam, das zum Ziel hat, einen Beitrag zu gesünderem Ernährungsverhalten zu leisten sowie Gespür und Verständnis für Natur zu entwickeln. Das Bildungsprogramm ist inzwischen an rund 850 Schulen und Kindergärten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten, wobei die Vermittlung der Inhalte an die jeweiligen Altersklassen angepasst wird. Das Gymnasium Horkesgath ist die erste Schule in Krefeld, die an dem Programm teilnimmt.

Erste Planungsgespräche vor zwei Jahren, die Finanzierung, die Freigabe von Ackerfläche und hohe Zeitinvestition seien eine Herausforderung gewesen, an deren Ende ein Erfolg für die Schule und für die Schüler zu verzeichnen sei, erinnern sich Schulleitung und Lehrer. Möglich wird die Teilnahme an der Gemüse-Ackerdemia durch eine Förderung der Stiftung Zukunft NRW, die eine Finanzierung des Projektes für die Jahre 2021 bis 2024 sicherstellt. Die Sparkassenstiftung Sport und Umwelt bietet Unterstützung bei der Einrichtung und Anlage des Ackers.

Der „Horkes-Garten“ befindet sich auf einer Apfelbaumwiese hinter der Schule. Mit Eifer beackern Schüler aller Altersgruppen die Fläche und bauen darauf 30 Gemüsesorten an. Das Projekt ist integriert in die Lehrpläne. Lehrer- und Schülerteams arbeiten Hand in Hand auf freiwilliger Basis. Die Ackerfläche zu bearbeiten, ist zum Teil harte körperliche Arbeit, durch die jedoch ein Bewusstsein für Lebensmittel entstehe.

„Wer beobachten kann, wie lange es vom Säen bis zum Ernten braucht, wie spannend das Wachstum von Gemüse ist, der hat eine andere Beziehung hierzu und hinterfragt auch die Herkunft von Lebensmitteln“, sagt als MINT-Koordinatorin Karin Loppe und erzählt: „Auch in den Sommerferien kümmern sich Schüler und Lehrer einmal wöchentlich um den Acker. Es kommt auch vor, dass Familien der Schüler, die keinen Garten haben, mit Eifer bei der Sache sind und sich freuen, wenn sie die Ernte mit nach Hause nehmen können“.