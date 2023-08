„Arbeitsplatz Schule“ in Krefeld Gymnasium Fabritianum erlässt Kleiderempfehlungen – was daran besonders ist

Krefeld · Bauchfreies Oberteil, Muscle-Shirt, Jogginghose – was ist angemessene Kleidung am „Arbeitsplatz Schule“? Die Schülerschaft am Fabritianum hat Kleiderempfehlungen erarbeitet und mit Bildern unterfüttert, was geht und was nicht.

19.08.2023, 10:09 Uhr

Bildergalerie der Schüler über Grenzen im bei der Kleiderwahl 9 Bilder Foto: Fabritianum

Am Gymnasium Fabritianum gelten ab sofort Kleiderempfehlungen für alle, die die Schule betreten – für Schüler, Lehrer, Eltern sowie für anderes pädagogisches und sonstiges Personal. Das Besondere dabei: Die Empfehlungen für angemessene Kleidung wurde von der Schülerschaft ausgearbeitet, insbesondere eine Bildergalerie mit Beispielen über angemessene und nicht angemessene Kleidung. „So etwas kann man Schülern nicht par ordre du mufti aufoktroyieren“, sagt Schulleiter Eric Mühle auf RP-Anfrage, „deshalb haben wir uns auch ein Schuljahr für sorgfältige Diskussionen und einen transparenten Arbeitsprozess Zeit gelassen.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Kleidung in der Schule – Schüler sagen, was geht und was nicht geht