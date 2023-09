Tag des offenen Denkmals Eine Zeitreise durchs „Moltke“

„Ein bisschen wie in der Feuerzangenbowle“ – diese Assoziation weckt das imposante, weit ausladende Schulgebäude im Bismarckviertel bei so manchem der rund 40 Besucher, die sich am Sonntagmorgen vor dem Haupteingang des Gymnasiums am Moltkeplatz versammelt haben. Lehrer und Schüler hatten zum Tag des offenen Denkmals Interessierte eingeladen, um ihnen die Schule zu zeigen und einen Einblick in deren Geschichte zu geben. Zeugnisse der Vergangenheit gibt es in der Tat eine Menge zu entdecken am und um das traditionsreiche „Moltke“. Ganz modern sind hingegen die Ipads, mit denen die Teilnehmer zu Beginn ausgerüstet werden. Darauf befindet sich eine Vielzahl historischer Fotos sowie Grundrisszeichnungen, die in den folgenden knapp zwei Stunden die Führung visuell unterstützen.