Werbegemeinschaft Krefeld Gute Nachrichten für Krefeld mitten in der Krise

Schläge für die Stadt waren selbstredend die Kaufhof- und Primarkschließungen – Borgmann erwähnte auch andere Namen: „Jede Woche schlägt eine andere Nachricht auf, und man denkt: Wahnsinn. Und es sind nicht mehr nur die Kleinen. Im Moment trifft es wirklich jeden.“ Dennoch gab es auch Zahlen, die ihn ermutigen: So hat sich der stationäre Handel Marktanteile vom Online-Handel zurückerkämpft. Die für Krefeld wohl verblüffendste Zahl betraf die Besucherfrequenz in der Innenstadt. Vor Corona sind demnach auf der Hochstraße 5,9 Millionen Menschen im Jahr gezählt worden (2019), 2022 war die Quote mit 5,62 Millionen fast auf altem Niveau. Für 2023 zeichnet sich ein leichtes Minus von 1,5 Prozent ab – was schon auf den Verzicht eines verkaufsoffenen Sonntags zurückgehen könne, erläuterte Borgmann. Im Ganzen attestierte er der City eine erstaunliche Widerständigkeit: Sie bewege sich „auf relativ stabilem Niveau, was die Frequenz angeht“, und zwar trotz bekannter Phänomene wie Bettelei. Immer noch gebe es „tolle einzigartige Läden“; die Anziehungskraft der City sei verblüffend stabil – ein Umstand, aus dem Borgmann Zuversicht schöpfte: „Krefeld ist nach wie vor ein guter Standort.“