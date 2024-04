Ergebnis der Verkehrsanalyse liegt vor Verlängerung der Bremer Straße auf dem Prüfstand

Zu Stoßzeiten bildet sich im Ortszentrum des Krefelder Stadtteils eine lange Schlange. Autos stehen dicht an dicht vor den Ampeln, viele Motoren sind zu hören, von der Abgasbelastung, die durch den stockenden Verkehr entsteht, mal ganz abgesehen. Um das Zentrum von Bockum zu entlasten und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, hatten die Mitglieder des Planungsausschusses 2019 die Verwaltung beauftragt, zu überprüfen, ob eine Verlängerung der Bremer Straße Richtung Lange Straße eine alternative Route zum Bockumer Gewerbegebiet ergeben könnte, die den Verkehr im Ortszentrum verringert. Nun sind die Ergebnisse da, mit denen sich die Mitglieder der Bezirksvertretung Ost in ihrer Sitzung am Dienstag, 30. Mai, beschäftigen werden.