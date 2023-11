Millionenschäden in Krefeld Sicherheitsrisiko Batteriebrände: GSAK warnt vor falscher Entsorgung

Batterien mal eben in den Hausmüll? Bloß nicht! Batteriebrände bergen Risiken für die Sicherheit von Menschen und Anlagen, sie können erhebliche finanzielle Schäden verursachen, schnell bis in den Millionenbereich. Die Entsorgungswirtschaft dokumentiert mittlerweile fast täglich Brände durch leichtfertig entsorgte Batterien in verschiedenen Behandlungsanlagen und Müllfahrzeugen.