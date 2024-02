Nächste Teilschließung einer Tiefgarage in Krefeld Grundwasser in der Wiedenhof-Garage

Die nächste Tiefgarage in Krefeld ist durch steigende Pegel nur noch eingeschränkt nutzbar: Das Grundwasser ist nun auch in das Parkhaus „Wiedenhof-Garage“, Wiedenhofstraße 21, in der Innenstadt eingedrungen. Laut Stadtverwaltung sind aus Sicherheitsgründen Teil-Sperrungen notwendig. Für Kurzparker muss die Stellplatzanzahl in diesem Zusammenhang auf maximal 20 Plätze reduziert werden. Für Dauerparker bleibt die Tiefgarage weiterhin geöffnet. Mitarbeiter der Verwaltung sind bereits in Abstimmung mit dem Betreiber dabei, Maßnahmen zu ergreifen, um die Tiefgarage schnellstmöglich wieder für alle Nutzer zugänglich zu machen. Zuletzt musste bereits das zweite Untergeschoss der Tiefgarage am Rathaus wegen eintretenden Grundwassers gesperrt werden.