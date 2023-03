Bodenrichtwerte 2023 für Krefeld Grundstückswert sinkt auf Niveau von 2008

Der Gutachterausschuss für Grundstückwerte in der Stadt Krefeld hat die Bodenrichtwerte 2023 für das Stadtgebiet Krefeld ermittelt und beschlossen. Außerdem ist der Grundstücksmarktbericht veröffentlicht worden. An die bundesweiten Entwicklungen anschließend spiegeln auch die Krefelder Zahlen eine angespanntere Finanzsituation in vielen Haushalten und Unternehmen wider. Auch die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukrainekriegs für das Baugewerbe werden sichtbar. Neben den Lebenshaltungskosten sind insbesondere die Baufinanzierungszinsen und die Baukosten stark gestiegen. Diese Veränderungen haben speziell in der zweiten Jahreshälfte 2022 zu einem deutlichen Rückgang der Verkaufsaktivitäten geführt.