Platz für rund 400 Mitarbeiter : Grundsteinlegung für das neue Jobcenter in Krefeld

Das neue Gebäude des Jobcenters am Willy-Brandt-Platz nimmt Gestalt an. Am Montag legten Vertreter der Stadt um Oberbürgermeister Frank Meyer, der Planungsgesellschaft „die developer“ und des künftigen Mieters, des Jobcenters Krefeld, den Grundstein für das neue Bürogebäude hinter dem Bahnhof mit Platz für rund 400 Mitarbeiter. „Wir haben hier einen Superlativ geleistet und in kurzer Zeit wichtige Schritte gemacht. Noch vor einem Jahr war nicht absehbar, dass wir heute diesen Meilenstein erreichen würden. Damals standen wir mitten in den Verhandlungen um Kauf des Geländes und Vermietung. Wir wollen hier ein modernes Gebäude mit einem schönen Innenhof mit Parkplatz errichten, auf dem über 20 stadtklimataugliche Bäume stehen“, sagte Franziska Weimann, Projektleiterin für die developer.