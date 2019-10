Aus den Stadtteilen : Der Grundstein fürs neue TC Stadtpark-Vereinsheim ist gelegt

Krefeld Am Mühlenfeld, am Rande des Stadtparks, entsteht eine moderne Vereinsanlage mit einem Restaurant, das allen Gästen offen stehen wird.

Die Zukunft kann kommen, der Grundstein für ein modern aufgestelltes Vereinsleben ist gelegt. Am gestrigen Mittwoch trafen sich Bezirkspolitiker und Mitglieder des Tennis-Vereins TC Stadtpark Fischeln, um auf den Beginn der Bauarbeiten am neuen Vereinsheim anzustoßen. Es liegt direkt neben dem Neptun-Bad am Mühlenfeld. Der junge TC Stadtpark wird damit auch baulich deutlich zeigen, dass aus zwei alteingesessenen Vereinen eine Einheit geworden ist.

Die gute Jugendarbeit lobt an diesem Mittwoch auch Bürgermeisterin Gisela Klaer. In die Urkunde zum Baubeginn schreibt sie: „Möge der 9. Oktober 2019 der Tag sein, an dem wir den ersten Grundstein für eine sportlich erfolgreiche und vor allem lange Zukunft des Tennissports in Fischeln gelegt haben.“ Die Urkunde wird zusammen mit den Bauplänen, Krefelder Zeitungen und einem kleinen Tennisschuh, den Vereinsvorsitzender Achim Eckardt beisteuerte, in das Grundsteinrohr gesteckt. Anders als sonst wird es jedoch nicht in die Erde gelegt, sondern soll zusammen mit seinem Pendant vom Bau des alten Vereinsheims, das noch ausgegraben wird, im neuen Gebäude in einer Vitrine ausgestellt.