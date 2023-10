Millionenprojekt Grundstein für Familienzentrum gelegt

Ein wichtiger Meilenstein der Krefelder Bildungspolitik wurde am Mittwochmittag auf dem Gelände der ehemaligen Mosaikschule in Krefeld begangenen. Politik und Verwaltung hatten zur Grundsteinlegung eingeladen. Auf dem ehemaligen Schulgelände an der Ecke Hofstraße und Oranierring entsteht in den kommenden 2,5 Jahren ein Familienzentrum im Wert von 55 Millionen Euro auf einer Gesamtfläche von insgesamt 12.000 Quadratmetern. Oberbürgermeister Frank Meier begrüßte die Gäste aus Verwaltung und Politik, die der Einladung zur Grundsteinlegung gefolgt waren. Es gab viele, die an diesem Projekt gezweifelt hätten, so Meyer.