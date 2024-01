2.183 Erstklässler im kommenden Schuljahr Wunsch-Grundschulen verschicken Absagen für i-Dötzchen

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner jüngsten Sitzung den Aufnahmerahmen für die städtischen Grundschulen zum Schuljahr 2024/2025 einstimmig beschlossen. Nun können die Schulen ihre Aufnahmeentscheidungen treffen und die Familien informieren. Zunächst werden Ende Januar die Absagen verschickt. Die Zusagen erhalten die Eltern in der Woche ab Montag, 19. Februar. Nach den aktuellsten Prognosen werden im kommenden Schuljahr 2.183 Erstklässler an den städtischen Grundschulen erwartet. Mit den stadtweit 2.233 Schulplätzen stehen somit genügend Kapazitäten für alle i-Dötzchen zur Verfügung.