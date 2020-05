Kinder in Krefeld : Hurra, die Schule beginnt!

Krefeld Seit Donnerstag gehen die Viertklässler wieder in die Grundschule. Außerdem dürfen die Spielplätze genutzt werden. Die Kinder freuen sich, ihre Freunde endlich wiederzusehen und wieder draußen toben zu dürfen.

Acht Uhr in Krefeld. Es ist ruhig vor den Grundschulen. Keine Elterntaxis stehen Schlange, keine Kindergruppen marschieren zur Schule. Nur wenige Schüler sind auf den Straßen unterwegs. An diesem Morgen kommen die Viertklässler erstmals nach der Schulschließung wieder zum Unterricht. In vielen Fällen, wie beispielsweise an der Schönwassergrundschule, kommen die Neun- bis Zehnjährigen ohne ihre Eltern und werden am Schultor von Lehrern in Empfang genommen. Manchmal, wie an der Sollbrüggenschule, nutzen einige Eltern die Gelegenheit, um sich vor dem Schulgelände mit anderen Eltern auszutauschen. An der Grotenburgschule treffen sich Schüler mit ihren Eltern auf dem Schotterparkplatz an der Tiergartenstraße. Dort werden sie schon von den Lehrern erwartet. Am Schulzaun zeigen Markierungen, wie sich die Kinder aufstellen sollen. Anschließend gehen sie im Gänsemarsch grüppchenweise aufs Schulgelände. Die Eltern beobachten das unaufgeregte Treiben vom Schotterparkplatz aus.