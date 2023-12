Planungen in Krefeld Grünes Licht für drei Krefelder Großbauprojekte

Gleich drei große Bauprojekte in Krefeld waren am 12. Dezember Thema in der jüngsten Sitzung des Stadtrats: Die Änderung des Flächennutzungsplans für das alte Kasernengelände Kempener Allee wurde verabschiedet, ebenso die Änderung des Flächennutzungsplanes des Geländes an der Westparkstraße. An der Kempener Allee plant ein Investor das „Quartier Anglicus“ mit mehr als 725 Wohneinheiten, an der Westparkstraße möchte die Stadt Krefeld mit Hilfe eines Investors neue Eishallen bauen. Auch für Hüls gab es eine wichtige Entscheidung: Der Rat hat die Einleitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens „Tönisberger Straße, nördlich St. Huberter Landstraße“ verabschiedet. Hier plant die Volksbank Krefeld – sie möchte die derzeit auf dem Grundstück bestehende Filiale abreißen und einen größeren Neubau errichten.