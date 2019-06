Reaktion auf SPD-Vorstoß : Grüne: SPD soll Kurve kriegen bei Klimanotstand

Krefeld Die Diskussion über die Begrifflichkeit sei „etwas befremdlich, wenn nicht gar ein Ausweichmanöver“.

Als „außerordentlich begrüßenswert“ betrachten die Grünen den Vorstoß der SPD-Mitte, den Rat der Stadt aufzufordern, die Klimanotstands-Resolution zu beschließen. „Es würde uns freuen, wenn die SPD nun endlich die Kurve kriegt und den Mut aufbringt, sich der Resolution der Initiative ,Fridays for Future’ anzuschließen, wie es Münster, Herford, Bonn, Bochum oder auch Tönisvorst vorgemacht haben. Die Diskussion über die Begrifflichkeit empfinde ich als etwas befremdlich, wenn nicht gar als Ausweichmanöver“, so Grünen-Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias. Die Sozialdemokraten des Bezirks hatten in einem Parteipapier die Absicht begrüßt, ein städtisches Klimaschutzkonzept zu erstellen. Zur Bekräftigung dieses Vorhabens fordern sie die SPD-Ratsfraktion auf, den „Klimanotstand“ für Krefeld zu erklären. „Wir sind damit einverstanden, gegebenenfalls einen anderen Begriff zu verwenden, sofern Absicht und Ziele identisch bleiben“, so SPD-Politiker Marc Zagrabski. Hintergrund: Der Umweltausschuss hatte zuvor den Resolutionsentwurf der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ in der eingebrachten Form abgelehnt und verweigert, dem Rat die Ausrufung des sofortigen Klimanotstands für Krefeld zu empfehlen. Der Begriff „Notstand“ erinnere in Deutschland an die „Notstandsgesetze“. Sie wurden 1968 von CDU und SPD verabschiedet.