CDU stellt Antrag im Stadtrat Grüne machen Rückzieher – kein Teilabriss des Seidenweberhauses

Die Zukunft des Seidenweberhauses auf dem Theaterplatz ist umstritten. Eigentlich ist der Abriss und ein Verwaltungsneubau dort beschlossene Sache. Die Vorsitzenden der Fraktionen von SPD, Benedikt Winzen, und Bündnis 90/Die Grünen, Julia Müller und Thorsten Hansen, sowie Einzelratsmitglied Salih Tahusoglu, Wir Krefeld, hielten es am gestrigen Freitag für nötig, ihre Position noch einmal deutlich zu machen. „Die Neugestaltung des Theaterplatzes wird nur dann gelingen, wenn der Abriss des Seidenweberhauses, den der Stadtrat bereits 2019 beschlossen hat, vollumfänglich realisiert wird. Die Krefelder werden den Theaterplatz erst dann wieder als den zentralen Platz der Innenstadt akzeptieren und annehmen. Das von der Verwaltung nun vorgeschlagene Wettbewerbsverfahren zur Neugestaltung des Theaterplatzes bildet hierfür den richtigen Rahmen. Ein Erhalt oder auch nur ein Teilerhalt des Seidenweberhauses würde die angestrebte Neugestaltung des Platzes unmöglich machen. Daher schließen wir derartige Optionen aus.“ Es war ausgerechnet die Grüne heidi Matthias, die die Variante Teilabriss ins Gespräch gebracht hat. Doch auch die CDU, die aus Klimaschutzgründen – Stichwort Graue Energie – für den Erhalt plädiert, kann sich einen Teilabriss vorstellen. In einem Antrag an den Stadtrat für die Sitzung am 2. Mai heißt es, die CDU-Fraktion spreche sich gegen den pauschalen Abriss des Seidenweberhauses aus. Grundsätzlich schlage die CDU vor, dass eine Um- und Folgenutzung wesentlicher Gebäudeteile geprüft werde. Dafür könne und solle eine Konzeptstudie und/oder ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden. Dabei sollten die Optionen Teilabriss sowie weitgehender Erhalt des Gebäudekörpers geprüft werden, erklärte Fraktionschefin Britta Oellers.