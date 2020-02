Mobilitätskonzept : Grüne für Sperrung von drei City-Straßen

Krefeld Teile der Rheinstraße, Wiedenhofstraße und Königstraße sollen nach dem Willen der Fraktion zeitnah geschlossen werden. Die Vertreter der Linken im Rat fordern eine autofreie Innenstadt innerhalb der nächsten zwölf Monate.

Grundsätzlich begrüßt haben die Grünen den Vorstoß der Initiative „Fridays for Future“, die sukzessive Sperrung innerstädtischer Straßen auf der Basis des größtmöglichen politischen Konsenses schnellstmöglich einzuleiten. „Leider zeigt sich, dass dieser Konsens aktuell nicht besteht“, bedauert Guido Dietel, Mitglied der Grünen im zuständigen Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität.

„Fridays for Future“ lädt die Fraktionen im Krefelder Rat zu einer neuartigen, digitalen Art der Konsensfindung über mögliche Straßensperrungen für den Autoverkehr ein. Ziel ist es, im Klimaschutz rasch voranzukommen. Zum Verfahren: Über eine digitale Abstimmung sollen die Fraktionen erst innerhalb der Fraktion und dann interfraktionell ausloten, welche Sperrung konsensfähig wäre. Es ist auch möglich, Bedingungen wie die Sperrung in bestimmten Zeitkorridoren auszuformulieren.

– die Königstraße zwischen Dreikönigenstraße und der Parkhausausfahrt an der Petersstraße.

„Dabei versteht es sich von selbst, dass Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Notarzt und Polizei, Fahrzeuge des ÖPNV sowie die Müllabfuhr von diesen Sperrungen ausgenommen sind“, so Dietel.

Die Diskussion um eine Reduzierung des Verkehrs auf besagtem Stück der Rheinstraße ist lang. Bereits Anfang 2018 fand mit allen betroffenen Fachbereichen der Stadt eine Begehung statt, bei der die Problematik des Wildparkens begutachtet und festgestellt wurde. „Perspektivisch kann es bei diesen drei Maßnahmen natürlich nicht bleiben, wenn wir dem am 4. Juli des vergangenen Jahres vom Rat festgestellten Klimanotfall gerecht werden wollen“, so Dietel weiter. Aktuell werde mit den genannten Straßensperrungen zumindest der im seinerzeitigen Beschluss formulierten Forderung entsprochen, dass Maßnahmen, die sofort realisierbar sind, schnellstmöglich umgesetzt werden sollen. „Da wir auch im Abgleich mit dem inzwischen vorliegenden Mobilitätskonzept keine ersichtlichen Gründe sehen, die diesen Maßnahmen widersprächen, steht also aus unserer Sicht einer umgehenden Realisierung nichts im Wege“, stellt der Grünen-Politiker fest. Ein erster Schritt hin zu dem im Konzept enthaltenen Leitbild, den Autoverkehr zwischen den Wällen zu reduzieren, sei damit getan.